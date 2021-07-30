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30 липня 2021, 10:01 248

На Одещині врятували підлітка, якого на матраці віднесло від берега

30 липня 2021, 10:01 248
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Фото з відкритих джерел
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В Одеській області врятували підлітка, якого з надувним матрацом віднесло на кілометр від берега лиману

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

Зазначається, що інцидент стався в місті Білгород-Дністровський, акваторія Дністровського лиману.

"О 16:23 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що дитину на надувному матраці вітром відносить від берега", - сказано в повідомленні.

Як уточнили в прес-службі, повідомлення надійшло від місцевих жителів, які, перебуваючи у своїй квартирі (на п'ятому поверсі будинку), побачили з вікна матрац і дитину далеко від берега.

На місце оперативно прибули рятувальники, на гумовому човні вони вийшли в лиман і на відстані 1 км від берега виявили хлопчика, 2006 року народження.У прес-службі додали, що матрац був на деякій відстані від хлопчика, який не потонув, завдяки надувній подушці, за яку він тримався.

Нагадаємо, нещодавно на Вінниччині четверо чоловіків утопилися, святкуючи Купала.

Україна Одеса рятувальники лиман Одеська область

 
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