На Одещині врятували підлітка, якого на матраці віднесло від берега

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В Одеській області врятували підлітка, якого з надувним матрацом віднесло на кілометр від берега лиману

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

Зазначається, що інцидент стався в місті Білгород-Дністровський, акваторія Дністровського лиману.

"О 16:23 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що дитину на надувному матраці вітром відносить від берега", - сказано в повідомленні.

Як уточнили в прес-службі, повідомлення надійшло від місцевих жителів, які, перебуваючи у своїй квартирі (на п'ятому поверсі будинку), побачили з вікна матрац і дитину далеко від берега.

На місце оперативно прибули рятувальники, на гумовому човні вони вийшли в лиман і на відстані 1 км від берега виявили хлопчика, 2006 року народження.У прес-службі додали, що матрац був на деякій відстані від хлопчика, який не потонув, завдяки надувній подушці, за яку він тримався.

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