На Тернопольщине бабушка выпала с 5 этажа и спаслась, зацепившись за бельевые веревки

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В городе Требовля Тернопольской области 81-летняя женщина выпала с балкона 5 этажа и зацепилась за веревки, натянутые для сушки белья на 4-м этаже

Об сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Об угрозе жизни бабушки неравнодушные сообщили службе по чрезвычайным ситуациям, позвонив по экстренному номеру "101”. Сотрудники службы немедленно выехали на спасение.

Один из спасателей поддерживал пострадавшую с балкона третьего этажа, чтобы она не упала. Другие установили выдвижную лестницу, чтобы добраться до нее.

Бабушку сняли на балкон третьего этажа и передали работникам скорой помощи.

Как сообщалось сегодня, в Запорожье женщина выпала с 9 этажа и зацепилась на подоконнике. В Бердянске Запорожской области женщина выпала с балкона на девятом этаже и зацепилась за подоконник.