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20 липня 2021, 16:08 34

У Чернівцях чоловік падав з восьмого поверху і врятувався, зачепившись за супутникову антену

20 липня 2021, 16:08 34
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Фото з відкритих джерел
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У Чернівцях чоловік випав з вікна 8-поверху і «приземлився» на супутниковій антені своєї сусідки поверхом нижче

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Чернівецької області.

Чоловіка зняли з антени патрульні поліцейські. Він пояснив поліцейським, що ненароком випав із вікна своєї квартири.

Вчора, близько 2-ї години ночі інспектори отримали виклик на вулицю Хотинську. Заявниця повідомила, що на її супутниковій антені сидить незнайомий чоловік. Варто зазначити, що пані проживає на 7 поверсі багатоповерхівки, - йдеться у повідомленні поліції.

Патрульні, які прибули на виклик, прибрали зайві речі на балконі жінки, які заважали відчинити вікно, і допомогли чоловіку перебратися у квартиру. Врятований пояснив, що під час пиятики зі своєю співмешканкою, вони почали сваритися і він випав із вікна восьмого поверху та "приземлився" на антену сусідки. Чоловіка передали медикам.

Як повідомлялося, сьогодні на Одещині двоє малюків випали з другого та дев’ятого поверхів. Вони перебувають у лікарні у тяжкому стані.

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