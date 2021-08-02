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02 серпня 2021, 18:09 248

Побилися об заклад, що перепливуть річку: на Черкащині потонуло подружжя

02 серпня 2021, 18:09 248
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Фото з відкритих джерел
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У селі Селище Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 2 серпня чоловік і дружина потонули через те, що побилися об заклад

Як повідомило видання provce.ck.ua, дружина сказала чоловікові, що зможе переплисти річку, потім вони разом пішли купатися, і сталася трагедія, пише RegioNews.

Чоловікові було 54 роки, а жінці – 38. Тіло чоловіка вже знайшли, а для пошуків жінки мали прибути водолази.

"По прибуттю на місце події один із поліцейських... побачив тіло чоловіка у воді та пірнув за ним. Коли дістав його, то виявив, що потерпілий вже помер", – йдеться у повідомленні.

Співрозмовниця видання зазначила, що загиблих вважали неблагополучними. За її словами, до трагедії подружжя могло перебувати у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, що в Україні за минулий місяць потонули майже 400 осіб.

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