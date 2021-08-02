ДБР затримала працівника УДО, який побив працівника балету Дорофєєвої

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Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань затримали співробітнику Управління державної охорони України, який напередодні жорстоко побив танцюриста шоу-балету Наді Дорофеєвої, спричинивши йому тяжку закриту черепно-мозкову травму та інші супутні травми.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ДБР

За версією слідства "1 серпня працівник УДО, проходячи повз будинок танцюриста, спочатку штовхнув його, а після зауваження жорстоко побив. Нападник сильно вдарив юнака в обличчя, спричинивши йому тяжку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми".

Співробітника УДО затримано в порядку ст. 208 КПК України. Попередня кваліфікація: умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Наразі в межах досудового розслідування допитані свідки кримінального правопорушення, проведені впізнання осіб, отримані відеозаписи з камер відеоспостереження та мобільних телефонів свідків та інші слідчі дії. Розслідування триває. Готується повідомлення про підозру.

Нагадаємо, що напередодні у столиці співробітник УДО побив танцюриста біля гей-клубу, той - у комі