11:52  02 серпня
Карантинні показники чотирьох областей України не відповідають вимогам "зеленої зони"
16:59  02 серпня
На Закарпатті неповнолітній на позашляховику збив жінку
17:55  02 серпня
Окупанти на Донбасі тричі зірвали "тишу", у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
02 серпня 2021, 14:32 566

ДБР затримала працівника УДО, який побив працівника балету Дорофєєвої

02 серпня 2021, 14:32 566
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань затримали співробітнику Управління державної охорони України, який напередодні жорстоко побив танцюриста шоу-балету Наді Дорофеєвої, спричинивши йому тяжку закриту черепно-мозкову травму та інші супутні травми.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ДБР

За версією слідства "1 серпня працівник УДО, проходячи повз будинок танцюриста, спочатку штовхнув його, а після зауваження жорстоко побив. Нападник сильно вдарив юнака в обличчя, спричинивши йому тяжку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми".

Співробітника УДО затримано в порядку ст. 208 КПК України. Попередня кваліфікація: умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Наразі в межах досудового розслідування допитані свідки кримінального правопорушення, проведені впізнання осіб, отримані відеозаписи з камер відеоспостереження та мобільних телефонів свідків та інші слідчі дії. Розслідування триває. Готується повідомлення про підозру.

Нагадаємо, що напередодні у столиці співробітник УДО побив танцюриста біля гей-клубу, той - у комі

підозра розслідування свідоцтво Побиття УДО

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Харківська база партії "дніпропетровських". Як Терехов допомагає сусідам поглинати Харків
Єрмак, Разумков і парки дозвілля. Як пройшла друга серія регіонального протистояння між Зеленським та Кличком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram