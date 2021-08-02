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02 серпня 2021, 11:16 1884

У столиці співробітник УДО побив танцюриста біля гей-клубу, той - у комі

02 серпня 2021, 11:16 1884
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У неділю, 1 серпня, співачка Надя Дорофєєва повідомила у соцмережах, що танцівника її балету Євгена Гончаренка жорстоко побили, коли він виходив із гей-клубу

Як повідомила Дорофєєва, у Євгена відбувся крововилив у мозок, йому зробили трепанацію та ввели у медикаментозну кому, пише RegioNews.

Ребята, сегодня ночью это животное, которое дальше в карусели на видео - избило моего танцора Женю. Женя с друзьями...

Posted by Надя Дорофеева on Sunday, August 1, 2021

Згодом стало відомо, що нападником був чинний військовослужбовець Управління державної охорони.

У Facebook УДО повідомили, що керівництво призначило службове розслідування, обставини події з’ясовуються. На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків.

01 серпня 2021 року у соціальній мережі Facebook була поширена інформація про факт побиття Євгена: танцівника шоу-балету...

Posted by Управління державної охорони України on Sunday, August 1, 2021

Нагадаємо, нещодавно у Сумах побили ветерана АТО.

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