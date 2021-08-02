У столиці співробітник УДО побив танцюриста балету Дорофеєвої біля гей-клубу: з'явилося відео

У мережі з’явиилося відео побиття танцюриста балету популярної української співачки Наді Дорофєєвої Євгена Гончаренка співробітником Управління держохорони через конфлікт.

Про це пише RegioNews з посиланням на Obozrevatel

Як видно з запису з камер спостереження, 22-річний Євген Гончаренко з двома приятелями (хлопцем і дівчиною) вийшли з клубу LIFT, а в цей час вулицею йшов співробітник УДО Євген Безпалий зі ще одним чоловіком.

Безпалий врізався в товариша танцюриста, а потім відштовхнув і самого Гончаренка. Дівчина щось сказала співробітнику УДО і дістала телефон, почала знімати. Безпалий повернувся, маючи намір вибити мобільний із її рук. У цей момент танцюрист спробував запобігти цьому і отримав сильний удар у голову.

Гончаренко впав, вдарившись головою об плитку. На допомогу підбігли перехожі, проте хлопець був непритомний.

Друзі побитого хлопця вважають, що напад стався на ґрунті гомофобії.

Нагадаємо, що ДБР затримала нападника. Йому загрожує до 8 років в'язниці