Масажистка з Чернігова випадково вбила пацієнтку під час сеансу
У Чернігові правоохоронці повідомили про підозру 49-річній масажистці, яка підозрюється у вбивстві з необережності. Жінка вбила пацієнтку, звернувши їй шию під час сеансу
Як передає RegioNews, про це повідомили у Чернігівській обласній прокуратурі.
Встановлено, що масажистка під час проведення масажу тіла, долонями обох рук здійснила різкий поворот шийного відділу хребта жінки.
"Внаслідок чого спричинила останній тілесні ушкодження у вигляді закритої хребетної спинномозкової травми з ушкодженням спинного мозку в шийному відділі", - повідомили у прокуратурі.
Наразі 49-річній жінці повідомлено про підозру.
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