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26 липня 2021, 12:46 584

Масажистка з Чернігова випадково вбила пацієнтку під час сеансу

26 липня 2021, 12:46 584
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Фото: з відкритих джерел
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У Чернігові правоохоронці повідомили про підозру 49-річній масажистці, яка підозрюється у вбивстві з необережності. Жінка вбила пацієнтку, звернувши їй шию під час сеансу

Як передає RegioNews, про це повідомили у Чернігівській обласній прокуратурі.

Встановлено, що масажистка під час проведення масажу тіла, долонями обох рук здійснила різкий поворот шийного відділу хребта жінки.

"Внаслідок чого спричинила останній тілесні ушкодження у вигляді закритої хребетної спинномозкової травми з ушкодженням спинного мозку в шийному відділі", - повідомили у прокуратурі.

Наразі 49-річній жінці повідомлено про підозру.

Нагадаємо, у Рівному під час виклику поліцейському вилами прокололи ногу.

жінки пацієнти убивство прокуратура поліція

 
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