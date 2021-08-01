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01 серпня 2021, 15:14 9

В Черкасах одеські байкери побили молоду пару

01 серпня 2021, 15:14 9
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Фото: з відкритих джерел
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Група байкерів з Одеси напала на місцевого жителя Черкас та його дівчину, які на дорозі обігнали колону байкерів. Після цього вони розтрощили автомобіль потерпілих. За скоєне байкерам загрожує до чотирьох років позбавлення волі

Як передає RegioNews, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що молода пара, яка рухалася дорогою до Черкас на автомобілі, обігнала колону байкерів, які влаштували мотопробіг. Учасникам мотопробігу це не сподобалось і вони почали кричати на хлопця з дівчиною.

На відео, опублікованих у соцмережах, видно, як основні події розгорталися вже у центрі Черкас, коли автомобіль молодої пари був припаркований. Їх наздогнали декілька байкерів та почали бити. Дівчину схопили за волосся і протягли асфальтом. Після цього, до лежачої дівчини підійшов інший байкер та вдарив рукою по обличчю.

Інші байкери у цей час почали трощити машину - розбили все скло.

Після побиття молоді люди опинилися в лікарні. У них численні травми. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше повідомлялось, що у Харкові двоє патрульних поліцейських із травмами були доставлені до лікарні - вони намагалися схопити неадекватного чоловіка, який бігав по даху приватного будинку.

Черкаси Побиття бійка авто поліція

 
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