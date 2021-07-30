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30 липня 2021, 13:17 527

"Терориста", який підірвав два поштомати, затримали у Чернівцях

30 липня 2021, 13:17 527
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Затримано чоловіка, який влаштував вибухи у поштоматах у Києві та в Одесі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську прокуратуру.

У четвер, 29 липня, близько шостої години ранку до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що у приміщенні одного із ТЦ на Оболоні у скриньці поштомату "Нової пошти" стався вибух. Під час вибуху ніхто не постраждав. Згодом аналогічний інцидент стався у поштоматі в Одесі.

Попередньо правоохоронці встановили, що у скриньках поштоматів у Києві та в Одесі здетонували саморобні вибухові пристрої.

Увечері 29 липня за результатами слідчих (розшукових) заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його у м. Чернівці. Затриманим виявився 32-річний уродженець АРК Крим, мешканець Чернівців, раніше не судимий, - йдеться в повідомленні прокуратури.

У ході невідкладних обшуків, проведених за місцем проживання чоловіка, правоохоронці виявили частини саморобного вибухового пристрою, пакети з порошкоподібною речовиною, схожою на вибухову, засіб для заглушування GSM сигналу, товарні накладні "Нової Пошти", чорнові записи тощо. Також у затриманого виявили паспорти громадянина України та РФ, видані на його ім’я.

За цей час затриманого доставлено до Оболонського управління поліції ГУ НП в м. Києві для проведення слідчих дій.

Чоловіку готується повідомлення про підозру за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Встановлюються обставини та мотив вчинення злочинів. Вилучені предмети та речовини направлено на експеризи.

Як повідомлялося, через вибухи в поштоматах поштовий оператор перевірятиме посилки рентгеном.

Нагадаємо, 29 липня вранці у Києві в торговому центрі стався вибух поштомату в Оболонському районі.

Згодом трапився другий за день вибух у поштоматі, постраждалих немає. Цього разу вибуховий пристрій спрацював в Одесі.

злочин прокуратура вибух затримання Нова пошта

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