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03 серпня 2021, 18:42 245

Від 5 серпня змінюються правила перетину адмінмежі з Кримом

03 серпня 2021, 18:42 245
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Фото з відкритих джерел
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З 5 серпня правила перетину контрольних пунктів в’їзду-виїзду, розташованих в тому числі на адмінкордоні між окупованим Кримом і Херсонською областю, змінюються в зв'язку з карантином

Про це повідомляє Херсонський прикордонний загін Держприкордонслужби на Facebook, передає RegioNews.

Дані зміни в тому числі стосуються правил перетину державного кордону та контрольних пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування на сході України і адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Вони набувають чинності 5 серпня, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які підлягають самоізоляції, без встановленого та активованого мобільного додатка електронного сервісу "Вдома" забороняється.

У разі неможливості встановлення мобільного додатка, відмови від його встановлення прикордонники відмовлятимуть таким особам у перетині державного кордону, - попереджають прикордонники.

Зазначається, що особи, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну, в тому числі громадяни, які прибувають з тимчасово окупованих територій, підлягають самоізоляції.

Самоізоляція передбачена і для громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, - йдеться в повідомленні.

Самоізоляція не стосується, зокрема, осіб, які не досягли 18 років; учасників зовнішнього незалежного оцінювання; осіб, які мають намір вступити до закладів освіти, в тому числі на курси (відділення) з підготовки до вступу до державних закладів вищої освіти материкової України; здобувачів освіти, які навчаються в українських закладах освіти, а також одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників.

Самоізоляція не стосується громадян України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на території материкової України, за умови пред’явлення запрошення, а також громадян України, які мають виданий в установленому МОЗ порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини від COVID-19, включеної Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Як повідомлялося раніше, Україна змінює правила в'їзду для громадян та іноземців. У зв'язку з масовим поширенням у світі штаму коронавірусної інфекції "Дельта" Україна посилює правила в'їзду на територію держави.

Також 22 липня Зеленський підписав закон про скасування штрафів з порушення порядку в'їзду\виїзду з ОРДЛО.

самоізоляція кордон Держприкордонслужба Крим прикордонники

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