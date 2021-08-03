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03 серпня 2021, 12:19 21

Український Крим ніколи не буде російською територією - Зеленський

03 серпня 2021, 12:19 21
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Фото: з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський впевнений, що Крим буде звільнено від окупації. Це українська земля, він ніколи не буде російською територією

Про це він розповів у інтерв'ю телеканалу "Дом", передає RegioNews.

Люди, які окупували, вони ніколи не будуть любити Крим так, як любимо його ми. Для тебе ця природа унікальна, для тебе це море - це дитинство, для тебе ці рапани - смачні. Вони не будуть тут. Їх покоління рости тут не будуть... Це ніколи не буде російською територією, просто ніколи", - заявив Зеленський.

Президент запевнив, що Крим рано чи пізно буде звільнено від окупації, і всі його жителі повернуться додому - питання тільки часу.

Раніше повідомлялось, що вже 28 держав та міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Кримської платформи 23 серпня в Києві.

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