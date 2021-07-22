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22 липня 2021, 11:17 8

Зеленський підписав закон про скасування штрафів з порушення порядку в'їзду\виїзду з ОРДЛО

22 липня 2021, 11:17 8
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Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування штрафів за порушення порядку в'їзду/виїзду з тимчасово окупованої території

Про це пише Regionews з посиланням на прес - службу Глави держави.

Документ передбачає, що до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на період дії карантину або на час блокування діяльності контрольних пунктів в'їзду/виїзду не застосовується адміністративна відповідальність за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї.

При цьому штрафи не виписують, якщо такі порушення настали з підстав гуманітарного характеру, що визначені Кабміном.

Нагадаємо, усередині червня для мешканців ОРДЛО та Криму скасували самоізоляцію та COVID-тести.

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