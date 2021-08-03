С 5 августа меняются правила пересечения админграницы с Крымом

Фото из открытых источников

С 5 августа правила пересечения контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных в том числе на админгранице между оккупированным Крымом и Херсонской областью, изменяются в связи с карантином

Об этом сообщает Херсонский пограничный отряд Госпогранслужбы на Facebook, передает RegioNews.

Данные изменения в том числе касаются правил пересечения государственной границы и контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на востоке Украины и админграницы с временно оккупированным Крымом. Они вступают в силу 5 августа, - говорится в сообщении.

В частности, пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, которые подлежат самоизоляции, без установленного и активированного мобильного приложения электронного сервиса "Вдома" запрещается.

В случае невозможности установления мобильного приложения, отказа от его установки пограничники будут отказывать таким лицам в пересечении границы, - предупреждают пограничники.

Отмечается, что лица, пересекающие государственную границу на въезд в Украину, в том числе граждане, прибывающие с временно оккупированных территорий, подлежат самоизоляции.

Самоизоляция предусмотрена и для граждан, которые прибывают из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя, - говорится в сообщении.

Самоизоляция не касается, в частности, лиц, которые не достигли 18 лет; участников внешнего независимого оценивания; лиц, которые намерены поступить в учреждения образования, в том числе на курсы (отделения) по подготовке к поступлению в государственные учреждения высшего образования материковой Украины; соискателей образования, которые учатся в украинских заведениях образования, а также одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей.

Самоизоляция не касается граждан Украины, которые желают осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории материковой Украины, при условии предъявления приглашения, а также граждан Украины, имеющих выданный в установленном Минздравом порядке документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины от COVID-19, включенной Всемирной организацией здравоохранения в список разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Как сообщалось ранее, Украина меняет правила въезда для граждан и иностранцев. В связи с массовым распространением в мире штамма коронавирусной инфекции "Дельта" Украина ужесточает правила въезда на территорию государства.

Также 22 июля Зеленский подписал закон об отмене штрафов с нарушения порядка въезда\выезда из ОРДЛО.