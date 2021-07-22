Через ремонт мосту на кордоні України з Угорщиною на два місяці обмежать рух транспорту

Фото з відкритих джерел

Перетин кордону між Україною та Угорщиною буде дещо ускладненим через початок ремонту моста через річку Тиса у пункті пропуску для автомобільного сполучення "Чоп (Тиса)" в Закарпатській області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Ремонт мосту відбудеться відповідно до попередніх домовленостей між країнами.

Роботи триватимуть з 22 липня по 29 вересня 2021 року на вантажних смугах руху на прибуття в Україну та вибуття з України на українській стороні моста.

Рух транспортних засобів (вантажних, легкових, автобусів та мікроавтобусів) здійснюватиметься реверсно через центральну частину мосту в порядку черги.

Як повідомлялося, 7 липня відновлено роботу двох пунктів пропуску на кордоні Угощини з Україною - "Лонья" і "Барабаш".