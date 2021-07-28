Україна змінює правила в'їзду для громадян та іноземців

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У зв'язку з масовим поширенням у світі штаму коронавірусної інфекції "Дельта" Україна посилює правила в'їзду на територію держави

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання уряду.

Так, нові правила в'їзду стосуються як іноземців, так і українців. Ці правила перетину кордону набудуть чинності через 7 днів після публікації відповідної постанови.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, для українців, які виїхали за кордон до вступу постанови в силу, проїзд буде без перешкод.

Люди, які виїхали за кордон після набуття чинності постанови, будуть перетинати кордон безперешкодно в разі хоча б одного щеплення від COVID. Для іноземців та громадян без щеплення буде самоізоляція з додатком "Вдома", - повідомив Ляшко.

Зокрема, залишається в силі вимога для іноземців мати при собі негативний тест на COVID, страховий поліс, а в разі відсутності повного курсу вакцинації - буде запропоновано встановити додаток "Вдома".

Зазначається, що додаток почне контролювати самоізоляцію тільки через 72 години, якщо за цей час людина не отримає негативний тест вже в країні. У разі позитивного тесту необхідно буде йти на самоізоляцію або на лікування.

Раніше повідомлялось, що в Україні вже зробили 5 млн щеплень проти COVID-19, із них 2 млн - в липні.