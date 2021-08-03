Море біля курортів України прогрілося до +24…+27 °С

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На приморських курортах України до кінця тижня буде спекотна, переважно суха, малохмарна погода

Про це повідомляє Sinoptik.ua, передає RegioNews.

На приморських курортах України, за прогнозом Sinoptik.ua, до кінця тижня буде спекотна, переважно суха, малохмарна погода. Повітря у Криму розжариться до +33 °С, на інших курортах України буде максимально +31 °С, мінімально +27 °С у денний час. В цілому на приморських курортах опадів не передбачається, проте у суботу можуть пройти місцями грозові дощі.

З 4 серпня на півдні України УФ-індекс стане вищим. Від 12.00 до 16.00 перебувати під прямими сонячними променями буде небезпечно.

На курортах Карпат прохолодніше, до +24 °С, у високогір'ї Карпат у п'ятницю відбудеться зниження денної температури повітря до +16 °С.

Курорти Чорного моря

Чорне море на цьому тижні буде теплим та спокійним, і, як завжди, цілющим. Температура морської води біля курортів до +24…+26 °С.

В Одесі на цьому тижні поки ще спекотне літо, денна температура +28...+30 °С, мінлива хмарність. У вихідні - помірний північний вітер, до 5 м/сек та, можливо, короткочасний дощ, остудять нагріте до +30 °С повітря.

У Кароліно-Бугазі температура повітря +29...+31 °С, хмарно з проясненнями. У вихідні північний вітер досягатиме швидкості 6.7 м/сек. Опади на цьому тижні малоймовірні, лише у суботу може пройти короткочасна злива.

Курорти Азовського моря

Азовське море на цьому тижні прогріється до +27 °С, але є тенденція до повільного зниження температури морської води. Медузи-корнероти знову з'являються у морі, але їх вже значно менше, ніж у липні. Тим більше, що бар'єрні сітки відмінно справляються із захистом пляжів від навали медуз.

У Генічеську на цьому тижні буде переважно ясна погода. Температура повітря вдень +30...+31 °С. Вночі повітря охолоне до +21...+24 °С.

У Бердянську весь тиждень буде спекотна погода, вдень температура повітря до +30 °С, вночі - до +25 °С. У неділю є велика ймовірність інтенсивного дощу з грозою.

Курорти Карпат

На карпатських курортах погода буде дуже примхливою. Швидше за все, дощі чергуватимуться з тривалими проясненнями. Можуть пройти грозові зливи, але вони вже не будуть настільки інтенсивними, як нещодавно.

У Яремчі прохолодно, вночі температура може знизитися до +9 °С. Цього тижня максимальна температура у Яремчі буде в неділю, +25 °С; мінімальна - у п'ятницю, +18 °С. З 4 по 6 серпня дощитиме. У вихідні опади малоймовірні.

У Рахові весь тиждень до суботи дощитиме. Значно похолоднішає у п'ятницю та суботу, вдень +16…+19 °С. У неділю знову до +23 °С, сонячно.

У Трускавці нестабільна температура повітря, від +22 °С до +30 °С. З середи до п'ятниці очікується дощова погода, вдень +22...+26 °С. У вихідні без опадів, до +30 °С. Ночі прохолодні +14...+17 °С.

Найкращий барометр - поведінка тварин. Якщо ви спостережливі, то самостійно можете визначити, чи буде дощ. Якщо горобці купаються в пилу або піску - скоро задощить. Якщо навколо мурашника небагато його мешканців - чекайте дощу. Навколо мурашника кипить життя - дощу точно не буде. Дощові черв'яки виповзають назовні - будуть опади.

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