На Закарпатті через удар блискавки загорівся будинок

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Як пише RegioNews, про це інформує ДСНС.

Відомо, що на момент інциденту чоловік власниці саме сидів в альтанці у саду. Тоді ж він і побачив, як блискавка вдарила в дах будинку, після чого зникло світло. Коли господар підійшов ближче, то побачив вогонь з-під стріхи оселі, який вже перекидався на прибудовану до неї літню кухню.

Пожежа знищила перекриття на площі 450 кв.м і речі домашнього вжитку. Рятувальникам вдалося загасити вогонь і врятувати від знищення сусідський житловий будинок.

Нагадаємо, нещодавно на Волині через удар блискавки горіли дві будівлі.