На Закарпатті через удар блискавки загорівся будинок
У селі Солотвино Тячівського району Закарпатської області від удару блискавки загорівся будинок
Як пише RegioNews, про це інформує ДСНС.
Відомо, що на момент інциденту чоловік власниці саме сидів в альтанці у саду. Тоді ж він і побачив, як блискавка вдарила в дах будинку, після чого зникло світло. Коли господар підійшов ближче, то побачив вогонь з-під стріхи оселі, який вже перекидався на прибудовану до неї літню кухню.
Пожежа знищила перекриття на площі 450 кв.м і речі домашнього вжитку. Рятувальникам вдалося загасити вогонь і врятувати від знищення сусідський житловий будинок.
Нагадаємо, нещодавно на Волині через удар блискавки горіли дві будівлі.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Харківська база партії "дніпропетровських". Як Терехов допомагає сусідам поглинати Харків
Єрмак, Разумков і парки дозвілля. Як пройшла друга серія регіонального протистояння між Зеленським та Кличком