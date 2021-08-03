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03 серпня 2021, 09:29 190

Через негоду в Україні знеструмлено майже 130 населених пунктів у шести областях

03 серпня 2021, 09:29 190
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні через ускладнення погодних умов без електропостачання залишились 129 населених пунктів у 6 областях

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Станом на 7:00 3 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 129 населених пунктів у 6 областях", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, без світла залишаються 60 населених пунктів на Сумщині, 25 у Черкаській області, 18 - в Одеській, 14 - у Чернігівській, 6 - у Дніпропетровській, 6 - у Київській області.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялось, що в Україні знеструмлено понад 500 населених пунктів у семи областях.

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