Азовське море знову заполонили медузи
На пляжах Арабатської стрілки помітили великих медуз, через що люди знову побоюються купатися в Азовському морі
Як пише RegioNews, фотографії з медузами опублікував Obozrevatel.
За словами відпочивальників, вага однієї такої живності становить 2-3 кілограми.
"Замість великої кількості маленьких медуз прийшли величезні, по 2-3 кг. Відпочивальники скаржаться, тому що ніхто не плаває взагалі, максимум люди занурюються. При мені сім'я приїхала, підійшла до моря і сказала: "Заплатимо за бронь і їдемо, тому що це жах", - розповіли туристи.
Відпочивальники наголошують, що мало кому приємно купатися з медузами, розміри яких досягають "п'яти долонь".
Нагадаємо, наприкінці липня мешканці Арабатської Стрілки звинуватили місцеву владу у зриві курортного сезону і перекривали дорогу.