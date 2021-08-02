Азовське море знову заполонили медузи

Як пише RegioNews, фотографії з медузами опублікував Obozrevatel.

За словами відпочивальників, вага однієї такої живності становить 2-3 кілограми.

"Замість великої кількості маленьких медуз прийшли величезні, по 2-3 кг. Відпочивальники скаржаться, тому що ніхто не плаває взагалі, максимум люди занурюються. При мені сім'я приїхала, підійшла до моря і сказала: "Заплатимо за бронь і їдемо, тому що це жах", - розповіли туристи.