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02 серпня 2021, 17:35 430

Азовське море знову заполонили медузи

02 серпня 2021, 17:35 430
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Фото: Обозреватель
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На пляжах Арабатської стрілки помітили великих медуз, через що люди знову побоюються купатися в Азовському морі

Як пише RegioNews, фотографії з медузами опублікував Obozrevatel.

За словами відпочивальників, вага однієї такої живності становить 2-3 кілограми.

фото Obozrevatel

"Замість великої кількості маленьких медуз прийшли величезні, по 2-3 кг. Відпочивальники скаржаться, тому що ніхто не плаває взагалі, максимум люди занурюються. При мені сім'я приїхала, підійшла до моря і сказала: "Заплатимо за бронь і їдемо, тому що це жах", - розповіли туристи.

Відпочивальники наголошують, що мало кому приємно купатися з медузами, розміри яких досягають "п'яти долонь".

Нагадаємо, наприкінці липня мешканці Арабатської Стрілки звинуватили місцеву владу у зриві курортного сезону і перекривали дорогу.

Україна Азовське море Бердянськ море відпочинок

 
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