Пляжі курортного Бердянська заполонили зелені водорості

Фото: PRO.berdiansk.biz.

До морського узбережжя в місті Бердянську хвилями прибило тонни зелених водоростей - вони заполонили всі пляжі в Бердянській затоці

Як повідомляє RegioNews, про це повідомляти місцевий портал PRO.berdiansk.biz.

За словами відпочивальників, щоб пройти водорості, необхідно відійти на 10-15 метрів у воду. Щільний шар морської трави й на березі та в воді прибитий течією і вітром з південного напрямку.

Орендарі одного з пляжів міста намагаються вичистити пляж за допомогою бульдозера, проте зібрані водорості формують цілі гори морської трави.

Водночас як повідомляє видання, міська влада ніяк не сприяє вирішенню цієї проблеми і з прибиранням водоростей комунальні служби не поспішають.

Нагадаємо, що в липні на запорізьких курортах відпочивальники страждали від навали медуз.