10:46  01 серпня
В Україні за добу зафіксовано 484 нових випадки зараження COVID
10:04  01 серпня
Поліція у Києві затримала стрілка, який славив Путіна
18:11  01 серпня
На Донбасі зафіксовано два порушення перемир'я, втрат серед українських військових немає
UA | RU
UA | RU
01 серпня 2021, 17:41 19

Пляжі курортного Бердянська заполонили зелені водорості

01 серпня 2021, 17:41 19
Читайте также на русском языке
Фото: PRO.berdiansk.biz.
Читайте также
на русском языке

До морського узбережжя в місті Бердянську хвилями прибило тонни зелених водоростей - вони заполонили всі пляжі в Бердянській затоці

Як повідомляє RegioNews, про це повідомляти місцевий портал PRO.berdiansk.biz.

За словами відпочивальників, щоб пройти водорості, необхідно відійти на 10-15 метрів у воду. Щільний шар морської трави й на березі та в воді прибитий течією і вітром з південного напрямку.

Орендарі одного з пляжів міста намагаються вичистити пляж за допомогою бульдозера, проте зібрані водорості формують цілі гори морської трави.

Водночас як повідомляє видання, міська влада ніяк не сприяє вирішенню цієї проблеми і з прибиранням водоростей комунальні служби не поспішають.

Нагадаємо, що в липні на запорізьких курортах відпочивальники страждали від навали медуз.

вода туристи море курорти відпочинок

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Єрмак, Разумков і парки дозвілля. Як пройшла друга серія регіонального протистояння між Зеленським та Кличком
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua