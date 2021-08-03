Море возле курортов Украины прогрелось до + 24 ... +27 °С
На приморских курортах Украины до конца недели будет жаркая, преимущественно сухая, малооблачная погода
Об этом сообщает Sinoptik.ua, передает RegioNews.
На приморских курортах Украины, по прогнозу Sinoptik.ua до конца недели будет жаркая, преимущественно сухая, малооблачная погода. Воздух в Крыму раскалится до +33 °С, на других курортах Украины будет максимально +31 °С, минимально +27 °С в дневное время. В целом на приморских курортах осадков не предвидится, однако в субботу могут пройти местами грозовые дожди.
С 4 августа на юге Украины УФ-индекс станет выше. С 12.00 до 16.00 находиться под прямыми солнечными лучами будет опасно.
На курортах Карпат прохладнее, до +24 °С, в высокогорье Карпат в пятницу произойдет снижение дневной температуры воздуха до +16 °С.
Курорты Черного моря
Черное море на этой неделе будет теплым и спокойным, и, как всегда, целебным. Температура морской воды возле курортов до +24 ... +26 °С.
В Одессе на этой неделе пока еще жаркое лето, дневная температура +28...+30 °С, переменная облачность. В выходные - умеренный северный ветер, до 5 м/сек и, возможно, кратковременный дождь, остудят нагретый до +30 °С воздух.
В Каролино-Бугазе температура воздуха +29...+31 °С, облачно с прояснениями. В выходные северный ветер будет достигать скорости 6.7 м / сек. Осадки на этой неделе маловероятны, лишь в субботу может пройти кратковременный ливень.
Курорты Азовского моря
Азовское море на этой неделе прогреется до +27 °С, но есть тенденция к медленному снижению температуры морской воды. Медузы-корнероты снова появляются в море, но их уже значительно меньше, чем в июле. Тем более, что барьерные сетки отлично справляются с защитой пляжей от нашествия медуз.
В Геническе на этой неделе будет преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем +30...+ 31 °С. Ночью воздух остынет до + 21...+ 24 °С.
В Бердянске всю неделю будет жаркая погода, днем температура воздуха до +30 °С, ночью - до +25 °С. В воскресенье есть большая вероятность интенсивного дождя с грозой.
Курорты Карпат
На карпатских курортах погода будет очень капризной. Скорее всего, дожди будут чередоваться с длительными прояснениями. Могут пройти грозовые ливни, но они уже не будут столь интенсивными, как недавно.
В Яремче прохладно, ночью температура может снизиться до +9 °С. На этой неделе максимальная температура в Яремче будет в воскресенье +25 °С; минимальная - в пятницу +18 °С. С 4 по 6 августа будет дождливо. В выходные осадки маловероятны.
В Рахове всю неделю до субботы будет дождливо. Значительно похолодает в пятницу и субботу, днем +16...+19 °С. В воскресенье снова до +23 °С, солнечно.
В Трускавце нестабильная температура воздуха от +22 °С до +30 °С. Со среды по пятницу ожидается дождливая погода, днем +22...+26 °С. В выходные без осадков, до +30 °С. Ночи прохладные +14...+ 17 °С.
Лучший барометр - поведение животных. Если вы наблюдательны, то самостоятельно можете определить, будет ли дождь. Если воробьи купаются в пыли или песке - скоро задождит. Если вокруг муравейника немного его обитателей - ждите дождя. Вокруг муравейника кипит жизнь - дождя точно не будет. Дождевые черви выползают наружу - будут осадки.
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