Море возле курортов Украины прогрелось до + 24 ... +27 °С

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Об этом сообщает Sinoptik.ua, передает RegioNews.

На приморских курортах Украины, по прогнозу Sinoptik.ua до конца недели будет жаркая, преимущественно сухая, малооблачная погода. Воздух в Крыму раскалится до +33 °С, на других курортах Украины будет максимально +31 °С, минимально +27 °С в дневное время. В целом на приморских курортах осадков не предвидится, однако в субботу могут пройти местами грозовые дожди.

С 4 августа на юге Украины УФ-индекс станет выше. С 12.00 до 16.00 находиться под прямыми солнечными лучами будет опасно.

На курортах Карпат прохладнее, до +24 °С, в высокогорье Карпат в пятницу произойдет снижение дневной температуры воздуха до +16 °С.

Курорты Черного моря

Черное море на этой неделе будет теплым и спокойным, и, как всегда, целебным. Температура морской воды возле курортов до +24 ... +26 °С.

В Одессе на этой неделе пока еще жаркое лето, дневная температура +28...+30 °С, переменная облачность. В выходные - умеренный северный ветер, до 5 м/сек и, возможно, кратковременный дождь, остудят нагретый до +30 °С воздух.

В Каролино-Бугазе температура воздуха +29...+31 °С, облачно с прояснениями. В выходные северный ветер будет достигать скорости 6.7 м / сек. Осадки на этой неделе маловероятны, лишь в субботу может пройти кратковременный ливень.

Курорты Азовского моря

Азовское море на этой неделе прогреется до +27 °С, но есть тенденция к медленному снижению температуры морской воды. Медузы-корнероты снова появляются в море, но их уже значительно меньше, чем в июле. Тем более, что барьерные сетки отлично справляются с защитой пляжей от нашествия медуз.

В Геническе на этой неделе будет преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем +30...+ 31 °С. Ночью воздух остынет до + 21...+ 24 °С.

В Бердянске всю неделю будет жаркая погода, днем температура воздуха до +30 °С, ночью - до +25 °С. В воскресенье есть большая вероятность интенсивного дождя с грозой.

Курорты Карпат

На карпатских курортах погода будет очень капризной. Скорее всего, дожди будут чередоваться с длительными прояснениями. Могут пройти грозовые ливни, но они уже не будут столь интенсивными, как недавно.

В Яремче прохладно, ночью температура может снизиться до +9 °С. На этой неделе максимальная температура в Яремче будет в воскресенье +25 °С; минимальная - в пятницу +18 °С. С 4 по 6 августа будет дождливо. В выходные осадки маловероятны.

В Рахове всю неделю до субботы будет дождливо. Значительно похолодает в пятницу и субботу, днем +16...+19 °С. В воскресенье снова до +23 °С, солнечно.

В Трускавце нестабильная температура воздуха от +22 °С до +30 °С. Со среды по пятницу ожидается дождливая погода, днем +22...+26 °С. В выходные без осадков, до +30 °С. Ночи прохладные +14...+ 17 °С.

Лучший барометр - поведение животных. Если вы наблюдательны, то самостоятельно можете определить, будет ли дождь. Если воробьи купаются в пыли или песке - скоро задождит. Если вокруг муравейника немного его обитателей - ждите дождя. Вокруг муравейника кипит жизнь - дождя точно не будет. Дождевые черви выползают наружу - будут осадки.

Как сообщалось, на Николаевщине ураган сорвал крышу здания суда и повалил деревья на авто.

В целом сегодня из-за непогоды в Украине обесточены почти 130 населенных пунктов в шести областях.