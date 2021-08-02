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02 серпня 2021, 21:57 3

У Києві на Центральному залізничному вокзалі електричка переїхала чоловіка, він залишився без ніг

02 серпня 2021, 21:57 3
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Фото з відкритих джерел
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Чоловік, якому електричка відрізала ноги на центральному залізничному вокзалі в Києві, терміново госпіталізований

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний", передає RegioNews.

Біля платформи "Північна" приблизно в 19:00 міська електричка переїхала п’яного чоловіка, який лежав на рельсах. З відрізаними ногами терміново госпіталізований швидкою медичною допомогою, – йдеться в повідомленні.

Точний стан чоловіка невідомо, як і будь-яка інформація про його особу.

За словами джерел LB.ua в "Укрзалізниці", аварія трапилася попередньо через те, що чоловік лежав на коліях.

Машиніст зробив екстрене гальмування, однак потяг не встиг зупинитися. Чоловіка забрала швидка допомога.

Електричка №7326 Київ-Волинський – Дарниця, приблизно о 16:55 травмувала чоловіка 34 років, жителя м. Конотоп, який, за попередніми даними, у нетверезому стані спав на коліях, – повідомили співрозмовники видання.

Як повідомлялося, на Хмельниччині у ДТП загинули двоє дорослих й дитина.

Також на в'їзді до Києва сталася потрійна ДТП: утворився величезний затор.

аварія залізниця Київ вокзал потерпілі

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