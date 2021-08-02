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02 серпня 2021, 16:51 6

У столиці п'яний водій маршрутки возив людей містом

02 серпня 2021, 16:51 6
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Фото з відкритих джерел
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У Деснянському районі столиці поліцейські виявили п'яного водія маршрутки, який перевозив пасажирів

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Патрульної поліції Києва.

На вулиці Милославській інспектори відділу безпеки дорожнього руху виявили водія автобусу, що здійснював перевезення пасажирів, з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

"Чоловік відмовився пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку, мотивуючи це тим, що не хоче витрачати час", - розповіли у поліції.

Також патрульні з'ясували, що чоловіка минулого року обмежили у праві керування транспортними засобами. Його відсторонили від керування й склали на нього протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ч. 3 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, тимчасово обмеженою у праві керування).

Нагадаємо, нещодавно в Києві пасажири доштовхали тролейбус до ДТП.

Україна Київ транспорт маршрутки Столиця

 
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