На Закарпатті неповнолітній на позашляховику збив жінку

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У селі Колочава Хустського району 16-річний хлопець за кермом позашляховика Land Rover збив 58-річну жінку

Як пише RegioNews, про це повідомили у поліції Закарпатської області.

Встановлено, що односелець потерпілої, скориставшись відсутністю вдома батьків, сів за кермо позашляховика Land Rover та поїхав кататися селом.

Однак, не проїхавши і двох кілометрів, підліток не впорався з керуванням та наїхав на потерпілу – місцеву жительку. Наразі жінка перебуває у реанімаційному відділенні.

У поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Автомобіль поміщено на спецмайданчик відділення поліції.