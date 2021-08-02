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02 серпня 2021, 16:59 3

На Закарпатті неповнолітній на позашляховику збив жінку

02 серпня 2021, 16:59 3
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Фото з відкритих джерел
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У селі Колочава Хустського району 16-річний хлопець за кермом позашляховика Land Rover збив 58-річну жінку

Як пише RegioNews, про це повідомили у поліції Закарпатської області.

Встановлено, що односелець потерпілої, скориставшись відсутністю вдома батьків, сів за кермо позашляховика Land Rover та поїхав кататися селом.

Однак, не проїхавши і двох кілометрів, підліток не впорався з керуванням та наїхав на потерпілу – місцеву жительку. Наразі жінка перебуває у реанімаційному відділенні.

У поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Автомобіль поміщено на спецмайданчик відділення поліції.

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