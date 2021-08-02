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02 серпня 2021, 19:45 6

Київ готується до найгіршого сценарію щодо коронавірусу

02 серпня 2021, 19:45 6
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Фото з відкритих джерел
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Влада Києва готується до найгіршого сценарію щодо коронавірусу

Про це пише RegioNews з посиланням на Україну 24

"Питання COVID дійсно є номером один в будь-якому штабі надзвичайна ситуація при Київській міській адміністрації тому, що дійсно очікується збільшення захворюваності в організованих колективах, школах, вишах. Зараз ставимо акцент на щеплення педагогічного складу в Києві", - зауважив очільник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, в Києві вже три тижні ведеться підготовка до суворого режиму карантину, який можуть ввести при гіршому сценарії карантину.

"Але нас ще є можливість зробити щеплення і сформувати колективний імунітет на рівні 80-90%, який дозволить подолати "червону зону", щоб бізнес міг працювати в повному обсязі, але з певними обмеженнями. Тому місто Київ сьогодні готується до третьої хвилі і всі заходи проводяться у всіх сферах життя важливих інфраструктур", - додав Рубан.

Нагадаємо, нардеп Михайло Радуцький заявив про можливі нові обмеження для невакцинованих українців.

Київ карантин COVID-19 червона зона депутати

 
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