В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале электричка переехала мужчину, он остался без ног

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Мужчина, которому электричка отрезала ноги на центральном железнодорожном вокзале в Киеве, срочно госпитализирован

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный", передает RegioNews.

Возле платформы "Северная" примерно в 19:00 городская электричка переехала пьяного мужчину, который лежал на рельсах. С отрезанными ногами срочно госпитализирован скорой медицинской помощью, – говорится в сообщении.

Точное состояние мужчины неизвестно, как и любая информация о его личности.

По словам источников LB.ua в "Укрзализныце", авария случилась предварительно из-за того, что мужчина лежал на путях.

Машинист сделал экстренное торможение, однако поезд не успел остановиться. Мужчину забрала скорая помощь.

Электричка №7326 Киев-Волынский – Дарница, примерно в 16:55 травмировала мужчину 34 лет, жителя г. Конотоп, который, по предварительным данным, в нетрезвом состоянии спал на путях, – сообщили собеседники издания.

Как сообщалось, на Хмельнитчине в ДТП погибли двое взрослых и ребенок.