В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале электричка переехала мужчину, он остался без ног
Мужчина, которому электричка отрезала ноги на центральном железнодорожном вокзале в Киеве, срочно госпитализирован
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный", передает RegioNews.
Возле платформы "Северная" примерно в 19:00 городская электричка переехала пьяного мужчину, который лежал на рельсах. С отрезанными ногами срочно госпитализирован скорой медицинской помощью, – говорится в сообщении.
Точное состояние мужчины неизвестно, как и любая информация о его личности.
По словам источников LB.ua в "Укрзализныце", авария случилась предварительно из-за того, что мужчина лежал на путях.
Машинист сделал экстренное торможение, однако поезд не успел остановиться. Мужчину забрала скорая помощь.
Электричка №7326 Киев-Волынский – Дарница, примерно в 16:55 травмировала мужчину 34 лет, жителя г. Конотоп, который, по предварительным данным, в нетрезвом состоянии спал на путях, – сообщили собеседники издания.
Как сообщалось, на Хмельнитчине в ДТП погибли двое взрослых и ребенок.