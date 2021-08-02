На Хмельниччині у ДТП загинули двоє дорослих й дитина

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1 серпня ввечері на Хмельниччині - біля села Веселівка Красилівського району - зіткнулися два легкових автомобілі Dacia Logan та Mercedes Benz, внаслідок чого загинули три особи

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в регіоні, жертвами аварії стали 38-річний водій Dacia, а також 40-річна жінка і 3-річна дитина, які їхали у цьому авто, пише RegioNews.

У відомстві додали, що в результаті ДТП людей, які їхали в Dacia, затиснуло пошкодженими металевими конструкціями машини. Також заблокованим в авто виявився травмований водій Mercedes.

"Спочатку бійці ДСНС деблокували травмованого водія Mercedes, передавши його медикам, паралельно з цим вжили заходів, щоб запобігти загорянню обох транспортних засобів. Потім... деблокували тіла загиблих", – наголошується у повідомленні.

Причини смертельної ДТП поки невідомі – їх з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно на Волині у ДТП постраждали семеро людей.