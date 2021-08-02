На в'їзді до Києва сталася потрійна ДТП: утворився величезний затор
Зранку 2 серпня на Броварському проспекті, що на в'їзді до Києва, сталася масштабна ДТП: зіткнулися три автомобілі - два легкових і мікроавтобус
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні dtp.kiev.ua.
Розбилися два легкових автомобілі та мікроавтобус. За словами очевидців, є постраждалі.
Через аварію на трасі ускладнено рух транспорту в напрямку Києва.
Зайняті ліві швидкісні ряди. Народ їде на роботу зі швидкістю 5-7 км-ч", - йдеться в повідомленні.
На місці працює поліція.
Раніше повідомлялось, що на Волині у ДТП постраждали семеро людей.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Єрмак, Разумков і парки дозвілля. Як пройшла друга серія регіонального протистояння між Зеленським та Кличком
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині