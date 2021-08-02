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02 серпня 2021, 09:29 2981

На в'їзді до Києва сталася потрійна ДТП: утворився величезний затор

02 серпня 2021, 09:29 2981
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Фото: dtp.kiev.ua
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Зранку 2 серпня на Броварському проспекті, що на в'їзді до Києва, сталася масштабна ДТП: зіткнулися три автомобілі - два легкових і мікроавтобус

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні dtp.kiev.ua.

Розбилися два легкових автомобілі та мікроавтобус. За словами очевидців, є постраждалі.

Через аварію на трасі ускладнено рух транспорту в напрямку Києва.

Зайняті ліві швидкісні ряди. Народ їде на роботу зі швидкістю 5-7 км-ч", - йдеться в повідомленні.

На місці працює поліція.

Раніше повідомлялось, що на Волині у ДТП постраждали семеро людей.

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