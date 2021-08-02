На Буковині показник госпіталізації хворих із COVID-19 зростає

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Наразі у буковинських лікарнях, що надають допомогу недужим на коронавірус, заповнено 14% ліжок, і показник госпіталізації зростає

Про це ішлося під час наради із керівниками медзакладів області, яку провела заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Поки в області активно проводять масові свята, нова хвиля коронавірусу поступово наступає. Як свідчить досвід інших країн, вона дуже небезпечна. Більшість людей хворіють у важкій формі, чимало летальних випадків. Ми маємо бути готові до протистояння із цією недугою. Перш за все перевіримо забезпечення лікарень області киснем, медикаментами та засобами індивідуального захисту, – сказала Наталія Гусак.

Вона також зазначила, що важливу роль у боротьбі із коронавірусом займає вакцинація.

Якомога більше буковинців мають щепитися від COVID-19. Для цього в області є 9 центрів та 78 пунктів вакцинації. Маємо на вибір 4 топові вакцини, визнані ВООЗ. Люди повинні лише прийти і отримати свою дозу, аби вберегти себе і оточення від хвороби, а медичну систему краю від перевантаження під час нової коронавірусної хвилі, – додала вона.

Як повідомлялося, карантинні показники чотирьох областей України не відповідають вимогам "зеленої зони". Станом на 2 серпня в Закарпатській, Рівненській, Тернопільській та Черкаській областях один з епідеміологічних показників не відповідає нормі "зеленої" зони.