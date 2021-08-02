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02 серпня 2021, 12:40 20

У МОЗ сподіваються до кінця літа зробити щонайменше 4.5 мільйонів щеплень

02 серпня 2021, 12:40 20
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Фото з відкритих джерел
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У Міністерстві охорони здоров’я сподіваються, що у серпні буде зроблено щонайменше 4,5 мільйони щеплень від COVID- 19

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

За його словами, у липні зроблено близько 3 мільйонів щеплень від COVID-19, що майже на 250 тис. більше ніж за всі попередні місяці кампанії разом.

"До кінця літа маємо зробити ще мінімум 4,5 млн щеплень. Тобто збільшити липневе охоплення в 1,5 рази. Закликаю не відкладати щеплення на "після відпустки" чи "після свят"! Дельта-штам коронавірусу вже в Україні, а вакцинація – єдиний ефективний спосіб запобігти тяжкому перебігу хвороби та смерті", - зауважив міністр.

Він нагадав, що записатися на вакцинацію від COVID-19 можна до пунктів щеплень, які діють у більшості закладів первинної медичної допомоги, зателефонувавши в реєстратуру відповідного закладу. Також за телефоном чи онлайн можна зареєструватися на щеплення до центрів масової вакцинації, які відкриваються в різних містах України та працюють у робочі й вихідні дні.

Нагадаємо, що у неділю в Україні від коронавірусу щепили понад 38 тисяч осіб

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