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Карантинні показники чотирьох областей України не відповідають вимогам "зеленої зони"
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02 серпня 2021, 11:52 350

Карантинні показники чотирьох областей України не відповідають вимогам "зеленої зони"

02 серпня 2021, 11:52 350
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Фото: з відкритих джерел
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Станом на 2 серпня в Закарпатській, Рівненській, Тернопільській та Черкаській областях один з епідеміологічних показників не відповідає нормі "зеленої" зони

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Так, у Закарпатській області "зеленому" рівню епідбезпеки не відповідає показник динаміки госпіталізацій. Він у даному регіоні становить 87,5%.

У Рівненській області показник динаміки госпіталізацій теж досить високий - 61,5%, хоча днем раніше був у межах 5,3%.

У Тернопільській області також спостерігається досить високий рівень госпіталізацій. У даному регіоні він становить 90,9%.

Також у Черкаській області показник госпіталізацій не відповідає "зеленій" зоні карантину. У цьому регіоні він становить 60%.

Раніше в МОЗ заявили, що в Україні у 17 пацієнтів підтвердився "Дельта" - штам коронавірусу.

коронавірус ушпиталення МОЗ регіони область

 
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