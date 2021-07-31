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31 липня 2021, 16:38 19

У Миколаєві виявили чотири випадки штаму коронавірусу "Дельта"

31 липня 2021, 16:38 19
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Фото: із відкритих джерел
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У Миколаєві лабораторно підтвердили чотири випадки захворювання штамом коронавірусу "Дельта"

Про це у Facebook повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім, передає RegioNews.

На жаль, хвороба не відступає. Сьогодні стало відомо, що в Миколаєві виявили чотири випадки небезпечного штаму коронавірусу "Дельта". Троє захворілих приїхали з відпочинку з Туреччини, один з Росії. У всіх стан задовільний, знаходяться на самоізоляції", - повідомив він.

За словами голови ОДА, потрібно дотримуватись карантинних обмежень, носити маски в громадських місцях, користуватись антисептиком, не забувати про соціальну дистанцію та вакцинуватися.

Нагадаємо, в Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу "Дельта".

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