У Миколаєві виявили чотири випадки штаму коронавірусу "Дельта"

Фото: із відкритих джерел

Про це у Facebook повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім, передає RegioNews.

На жаль, хвороба не відступає. Сьогодні стало відомо, що в Миколаєві виявили чотири випадки небезпечного штаму коронавірусу "Дельта". Троє захворілих приїхали з відпочинку з Туреччини, один з Росії. У всіх стан задовільний, знаходяться на самоізоляції", - повідомив він.

За словами голови ОДА, потрібно дотримуватись карантинних обмежень, носити маски в громадських місцях, користуватись антисептиком, не забувати про соціальну дистанцію та вакцинуватися.

Нагадаємо, в Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу "Дельта".