У Миколаєві виявили чотири випадки штаму коронавірусу "Дельта"
У Миколаєві лабораторно підтвердили чотири випадки захворювання штамом коронавірусу "Дельта"
Про це у Facebook повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім, передає RegioNews.
На жаль, хвороба не відступає. Сьогодні стало відомо, що в Миколаєві виявили чотири випадки небезпечного штаму коронавірусу "Дельта". Троє захворілих приїхали з відпочинку з Туреччини, один з Росії. У всіх стан задовільний, знаходяться на самоізоляції", - повідомив він.
За словами голови ОДА, потрібно дотримуватись карантинних обмежень, носити маски в громадських місцях, користуватись антисептиком, не забувати про соціальну дистанцію та вакцинуватися.
Нагадаємо, в Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу "Дельта".