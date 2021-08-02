У Раді заговорили про нові обмеження для невакцинованих

Фото з відкритих джерел

Голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький не виключає введення нових обмежень для невакцинованих від COVID-19 українців.

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook нардепа.

Він нагадав, що згідно до постанови Кабінету міністрів, невакциновані українці, що повертаються на Батьківщину з Росії та Індії зобов’язані самоізолюватися щонайменше на 7 днів

На думку депутата роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей мають виконувати вакциновані співробітники.

"Україна буде вимушена запроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. МОЗ вже анонсував, що у випадку погіршення епідеміологічної ситуації працювати будуть школи, де вакциновано не менше 80% вчителів (на даний час щеплена лише половина педагогів від загальної кількості). На мою думку, аналогічні обмеження логічно запровадити для транспортників, підприємств громадського харчування та комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням. Хворий водій маршрутки інфікує аж ніяк не менше людей, ніж вчитель", - зауважив Радуцький

При цьому депутат вважає, що не йдеться про обов’язкову вакцинацію.

"Тепер кожен вирішує сам – дозвілля і повноцінна робота або вимушені обмеження на час чергової хвилі коронавірусу", - резюмував Радуцький.

Нагадаємо, що з 5 серпня Кабмін змінює правила в'їзду для громадян та іноземців. Вони передбачають, що українці та іноземці, які невакциновані від COVID-19 мають проходити обов’язкову самоізоляцію, в разі, якщо вони прилетіли з Росії чи Індії.