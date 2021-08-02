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02 августа 2021, 18:05 98

На Буковине показатель госпитализации больных с COVID-19 растет

02 августа 2021, 18:05 98
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Фото из открытых источников
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Сейчас в буковинских больницах, которые оказывают помощь больным коронавирусом, заполнено 14% коек, и показатель госпитализации возрастает

Об этом шла речь во время совещания с руководителями медучреждений области, которое провела заместительница главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Пока в области активно проводят массовые праздники, новая волна коронавируса постепенно наступает. Как свидетельствует опыт других стран, она очень опасна. Большинство людей болеют в тяжелой форме, немало летальных случаев. Мы должны быть готовы к противостоянию с этим недугом. Прежде всего проверим обеспечение больниц области кислородом, медикаментами и средствами индивидуальной защиты, – сказала Наталья Гусак.

Она также отметила, что важную роль в борьбе с коронавирусом занимает вакцинация.

Как можно больше буковинцев должны прививаться от COVID-19. Для этого в области имеется 9 центров и 78 пунктов вакцинации. Имеем на выбор 4 топовые вакцины, признанные ВОЗ. Люди должны лишь прийти и получить свою дозу, чтобы уберечь себя и окружающих от болезни, а медицинскую систему края от перегрузки во время новой коронавирусной волны, – добавила она.

Как сообщалось, карантинные показатели четырех областей Украины не соответствуют требованиям "зеленой зоны". По состоянию на 2 августа в Закарпатской, Ровенской, Тернопольской и Черкасской областях один из эпидемиологических показателей не соответствует норме "зеленой" зоны.

коронавирус госпитализация Буковина COVID-19 Черновицкая область

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