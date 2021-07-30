Посадовицю Одеської митниці підозрюють у причетності до контрабанди на 7 млн грн

Фото ДБР

Колишню т.в.о. завідувача сектору одного з митних постів Одеської митниці підозрюють у причетності до незаконного ввезення на територію України китайських товарів на 7 мільйонів гривень

Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань, передає RegioNews.

За версією слідства, у січні фігурантка справи перевіряла в порту контейнер із телефонами, одягом, іграшками та іншим товаром, який приватна компанія завозила з Китаю до України.

Під час цього підозрювана начебто применшила в документах реальну кількість товарів, привезених із Китаю. Замість продукції, вартістю 11 млн гривень, посадовиця "нарахувала" товару лише на 4 млн, запевнили в ДБР. У такий спосіб підприємство-імпортер "зекономило" 1,7 млн на сплаті митного податку.

За порушення митних правил компанію-власника товару оштрафували на 2,6 мільйони гривень, а незадекларований товар конфіскували на користь держави, зазначили в ДБР.

Справу кваліфікували за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. У разі доведення провини посадовиці загрожує обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років. Наразі слідчі встановлюють мотиви підозрюваної та перевіряють причетність керівництва митниці до справи.

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