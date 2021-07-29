Керівництво АРМА відсторонили і відправили під домашній арешт

Тимчасово виконуючого обов'язки голови Нацагентства з питань виявлення та управління активами, отриманими від корупційних злочинів (АРМА), його заступника і начальника управління відсторонили від посад.

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook Державного бюро розслідувань

Як зазначають у прес-службі Держбюро розслідувань, Їх підозрюють у привласненні понад 400 тисяч доларів.

У прес-службі додали, що суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, що ДБР разом з СБУ викрили зловживання в керівництві АРМА. За даними слідства, протягом серпня-грудня 2020 року тимчасовий в.о. голови, його заступник та начальник управління цієї установи у змові з адвокатами та фізичною особою заволоділи коштами, які були передані в управління АРМА.

У ДБР зазначають, що вони на підставі підроблених судових рішень перевели гроші на банківський рахунок, після чого розподіляли між собою.

На даний момент шістьом фігурантам повідомили про підозру у заволодінні чужим майном зі зловживанням службовим становищем, за попередньою змовою в особливо великому розмірі. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.