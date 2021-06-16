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16 червня 2021, 13:19 630

СБУ викрила масштабну схему контрабанди під виглядом "гуманітарки”

16 червня 2021, 13:19 630
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Фото: СБУ
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Працівники Служби безпеки України викрили масштабну схему нелегального імпорту брендових речей під виглядом гуманітарної допомоги для малозабезпечених сімей, бійців ООС і мешканців районів, постраждалих від агресії Росії

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисники налагодили схему ухилення від сплати податків та митних платежів, через яку держава щомісяця недоотримувала десятки мільйонів гривень.

Оперативники спецслужби встановили, що організували схему мешканці Харківської та Рівненської областей. Для створення видимості міжнародної гуманітарної допомоги зловмисники зареєстрували у країнах Європи низку фіктивних фірм-донорів, які нібито відправляли допомогу, а в Україні декілька благодійних організацій-отримувачів”, - йдеться в повідомленні.

Під час завезення товару в Україну вони відкривали опломбовані митниками вантажівки, розвантажували нові речі, серед яких, зокрема, був брендовий одяг та лікарські засоби.

Після цього заповнювали автомобілі "непотребом”, щоб вага відповідала супровідним документам, і знову опломбовували транспорт.

В СБУ повідомили, що провели 20 одночасних обшуків в офісах і на складах благодійних організацій, під час яких вилучили понад 30 тон товарів, оригінали митних документів, печатки та обладнання для виготовлення підроблених митних пломб.

Нагадаємо, раніше на Волинській митниці заблокували контрабанду цигарок на 600 тис. дол.

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