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29 липня 2021, 14:34 317

Інспектор податкової Київщини допоміг підприємцю "зекономити" 42 мільйони на податках і попався

29 липня 2021, 14:34 317
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Фото з відкритих джерел
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Держбюро розслідувань повідомило про підозру колишньому інспектору податкової Київської області у сприянні ухиленню від сплати податків.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес – центр ДБР.

В результаті чого державі було задано збитків на суму понад 42 млн гривень.

Зазначається, що інспектор проводив перевірку сплати податків громадянином України, який займався будівництвом та збутом нерухомості і "не побачив", що підприємець сплачував податки як ФОП(5%), хоча мав би 18% та не відобразив в акті податкової перевірки отримані громадянином доходи від будівництва та продажу нерухомості на суму понад 292 млн гривень.

"Це призвело до ненарахування до державного бюджету податку з доходів та податку на додану вартість в сумі понад 42 млн гривень",- зазначається у повідомленні.

Колишній посадовець органів доходів і зборів підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Досудове розслідування стосовно забудовника триває.

Нагадаємо, що у березні нардепу Мялику повідомили про підозру. Він не заплатив майже 100 млн гривень податків

ДБР доходи бюджет перевірки податки

 
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