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30 июля 2021, 15:30 4

Чиновницу Одесской таможни подозревают в причастности к контрабанде на 7 млн грн

30 июля 2021, 15:30 4
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Фото ГБР
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Бывшую в.и.о. заведующего сектором одного из таможенных постов Одесской таможни подозревают в причастности к незаконному ввозу на территорию Украины китайских товаров на 7 миллионов гривен

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает RegioNews.

По версии следствия, в январе фигурантка дела проверяла в порту контейнер с телефонами, одеждой, игрушками и другим товаром, который частная компания ввозила из Китая в Украину.

Во время этого подозреваемая якобы приуменьшила в документах реальное количество товаров, привезенных из Китая. Вместо продукции стоимостью 11 млн гривен, она "насчитала" товара лишь на 4 млн, заверили в ГБР. Таким образом предприятие-импортер "сэкономило" 1,7 млн на уплате таможенного налога.

За нарушение таможенных правил компанию-владельца товара оштрафовали на 2,6 миллиона гривен, а незадекларированный товар конфисковали в пользу государства, отметили в ГБР.

Дело квалифицировали по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины чиновнице грозит ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Сейчас следователи устанавливают мотивы подозреваемой и проверяют причастность руководства таможни к делу.

Как сообщалось, в июне СБУ разоблачила масштабную схему контрабанды под видом "гуманитарки”.

Также на Буковине вместе с мороженой вишней в ЕС везли контрафактных сигарет на 10 млн грн.

ГБР таможня подозрение контрабанда штраф конфискация

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