На Буковині разом з мороженою вишнею в ЄС везли контрафактних цигарок на 10 млн грн

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У Чернівецькій області СБУ запобігла незаконному переміщенню до ЄС контрафактних цигарок на майже 10 млн грн

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Чернівецькій області, передає RegioNews.

Оперативники спецслужби встановили, що у вантажному автомобілі, який за офіційними документами перевозив заморожену вишню до Румунії, є приховані від митного огляду підакцизні товари.

Правоохоронці затримали вантажівку в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Порубне". Серед задекларованого товару виявили майже 400 ящиків цигарок іноземного виробництва без марок акцизного збору на майже 10 млн грн, - повідомила речниця Управління СБУ в Чернівецькій області Леся Федоренко.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Факт незаконного переправлення тютюнових виробів до ЄС викрито СБУ спільно зі співробітниками Держприкордонслужби та митниці під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Як повідомлялося, 12 червня на Волині викрили масштабну схему нелегальних перевезень людей через держкордон.

Раніше, 8 червня столичні митники вилучили незадекларовані понад 60 діамантів у міжнародному поштовому відправленні.