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28 липня 2021, 14:24 799

У Харкові затримали угруповання, яке залякувало поліцейських та суддів

28 липня 2021, 14:24 799
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Фото: Нацполіція
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У Харкові правоохоронці викрили організовану групу, причетну до низки злочинів, зокрема - посягання на життя правоохоронців та знищення їхнього майна

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МВС.

За інформацією слідчих, підозрювані надсилали поліцейським та суддям повідомлення з погрозами розправи, як попередження - встромляли сокиру в автівку або взагалі спалювали транспортний засіб правоохоронців. Така ж доля чекала і на підприємців, які відмовлялися сплачувати данину від прибутків із бізнесу.

Правоохоронці провели 14 санкціонованих обшуків у фігурантів викритого угруповання.

Двом фігурантам справи оголошено про підозру за посягання на життя працівника правоохоронного органу. Ще двом спільникам, 36-ти та 38-ми років, вручено підозру за знищення майна групою осіб. Суд вже обрав трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, двом із них – без права внесення застави.

Раніше повідомлялось, що на Київщині затримали озброєну банду, яка грабувала людей.

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