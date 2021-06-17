На Київщині група жінок під виглядом монахинь обкрадала людей

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Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

За даними правоохоронців, жінки запевнили бабусю, що їй "пороблено", а тому запропонували за грошову винагороду допомогти.

Шахраї видурили у старенької 5000 євро, 1000 доларів та зникли у невідомому напрямку", - зазначили в поліції.

Оперативники встановили особи жінок. Однією із фігуранток виявилась 50-річна уродженка Сумщини, яка вже була судима за вчинення шахрайств та відбувала покарання з 2015 по 2018 рік в місцях позбавлення волі.

Жінкам загрожує штраф або виправні роботи від одного до двох років.

Нагадаємо, раніше поліція Київської області затримала шахрайку, яку підозрюють у введенні в оману продавців магазинів і привласненні їхніх особистих речей.