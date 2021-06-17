На Київщині група жінок під виглядом монахинь обкрадала людей
Правоохоронці Київської области викрили групу жінок, які, представляючись служителями монастиря, ошукали 70-річну мешканку села Зелений Яр Обухівського району області
Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.
За даними правоохоронців, жінки запевнили бабусю, що їй "пороблено", а тому запропонували за грошову винагороду допомогти.
Шахраї видурили у старенької 5000 євро, 1000 доларів та зникли у невідомому напрямку", - зазначили в поліції.
Оперативники встановили особи жінок. Однією із фігуранток виявилась 50-річна уродженка Сумщини, яка вже була судима за вчинення шахрайств та відбувала покарання з 2015 по 2018 рік в місцях позбавлення волі.
Жінкам загрожує штраф або виправні роботи від одного до двох років.
Нагадаємо, раніше поліція Київської області затримала шахрайку, яку підозрюють у введенні в оману продавців магазинів і привласненні їхніх особистих речей.