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17 червня 2021, 12:19 390

На Київщині група жінок під виглядом монахинь обкрадала людей

17 червня 2021, 12:19 390
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Фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці Київської области викрили групу жінок, які, представляючись служителями монастиря, ошукали 70-річну мешканку села Зелений Яр Обухівського району області

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

За даними правоохоронців, жінки запевнили бабусю, що їй "пороблено", а тому запропонували за грошову винагороду допомогти.

Шахраї видурили у старенької 5000 євро, 1000 доларів та зникли у невідомому напрямку", - зазначили в поліції.

Оперативники встановили особи жінок. Однією із фігуранток виявилась 50-річна уродженка Сумщини, яка вже була судима за вчинення шахрайств та відбувала покарання з 2015 по 2018 рік в місцях позбавлення волі.

Жінкам загрожує штраф або виправні роботи від одного до двох років.

Нагадаємо, раніше поліція Київської області затримала шахрайку, яку підозрюють у введенні в оману продавців магазинів і привласненні їхніх особистих речей.

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