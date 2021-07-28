У центрі Миколаєва підлітки влаштували розбірки зі стріляниною

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У Миколаєві в районі перетину вулиць Спаської і Соборної сталася бійка зі стріляниною. Поліцейські виявили в зазначеному районі близько десятка підлітків у віці приблизно від 14 до 16 років

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Новини N".

У одного з підлітків було незначне поранення, проте медична допомога йому не знадобилася.

Конфлікт між двома групами неповнолітніх почався в Каштановому сквері. Словесне протистояння швидко переросло у фізичне. Обидві конфліктуючі сторони перейшли в більш затишне місце, за кіосками на вул. Спаській. В ході бійки, що розгорілася, один з її учасників дістав пістолет і вистрілив, - повідомляє видання.

Хто саме стріляв і з якої зброї, поліцейським поки з’ясувати не вдалося. Судячи з поранення потерпілого, швидше за все, це був звичайний пневматичний пістолет.

Наразі поліція з'ясовує всі обставини інциденту.

Як повідомлялося, 25 липня у Києві біля метро сталася бійка зі стріляниною, постраждала людина.

Раніше, 9 липня у Миколаєві поліція затримала шістьох людей через бійку зі стріляниною біля одного із магазинів на пр. Миру.