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02 липня 2021, 16:09 734

Дніпрянин створив фейковий магазин, в якому "нагрів" покупців на 500 тис. грн

02 липня 2021, 16:09 734
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Фото: МВД
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Правоохоронці затримали мешканця Дніпропетровської області, який організував фейковий магазин, де торгував різними товарами. За час роботи цього "магазину" зловмисник "заробив" півмільйона гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на портал МВС.

Зокрема, 30-річний чоловік створив та адміністрував вебсайт, де продавав неіснуючі товари – спортивне та туристичне спорядження. Умовою покупки була 100% передоплата на підконтрольні фігуранту рахунки. Однак, отримавши гроші, зловмисник не виконував взятих на себе зобов'язань.

Таким чином людина обдурила понад 60 громадян, загальна сума збитків становить 500 тис. грн.

За місцем проживання зловмисника працівники поліції провели обшуки. Вилучено ноутбуки, жорсткі диски, мобільні телефони та сім-карти, які використовувалися у протиправній діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 СТ. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині суддю районного суду відсторонили від роботи через підозру у хабарництві. Слідство встановило, що суддя взяла 2,5 тис. доларів за вирішення однієї справи.

МВС шахраї інтернет магазин

 
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