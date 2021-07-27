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27 липня 2021, 18:01 98

На Рівненщині двоє місцевих продавали "липові" тексти на COVID-19 за 300 гривень

27 липня 2021, 18:01 98
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На Рівненщині поліцейські викрили місцевого підприємця, який разом з іншим мешканцем регіону підробляв довідки про негативний ПЛР тест на COVID-19 за «винагороду» від 300 гривень до 20 євро.

Про це пише Regionews з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 28-річний рівнянин, приватний підприємець, за попередньою змовою із 18-річним жителем міста Березне продавали особам підроблені довідки про негативні результати ПЛР-тесту на відсутність коронавірусної хвороби для перетину кордону та уникнення обов'язкової 14-ти денної самоізоляції на території України.

"За допомогою підробних довідок також незаконно здійснювався і в'їзд на територію іноземних держав, де вимагалося документальне підтвердження відсутності захворювання на COVID", - додають у поліції.

Вартість "довідки" становила від 300 гривень до 20 євро. Для перетину кордону зловмисники забезпечували клієнтів транспортом.

Нагадаємо, що 22 липня у турфірмах Києва викрили схему фальсифікації результатів COVID-тестів

карантин транспорт поліція COVID-19 тести

 
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