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29 липня 2021, 20:39 33

У зоопарку під Полтавою пантера напала на ветеринара

29 липня 2021, 20:39 33
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Фото Kolo.News
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У зоопарку в селі Ковалівка, що під Полтавою, пантера напала на ветеринара. Наразі постраждалий чоловік перебуває у лікарні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання Kolo.News.

Інцидент стався близько 12-ї години дня. За словами очевидців, пантера напала на ветеринара ззаду та схопила за голову.

Почули жахливий крик. Обернулись і побачили, що пантера сиділа на голові в чоловіка, котрий з візком розвозив корм. Всі працівники схопили палиці і хто що, кинулись до клітки з пантерою, але та не відпускала голову. Якось таки людям вдалось відбити чоловіка у хижака, - розповіла одна з очевидців події.

В обласній поліції підтвердили це.

До нас надійшла інформація про те, що, за попередньою версією, пантера покусала місцевого ветеринара. Подія сталась близько 12 години сьогодні, 29 липня. Нині чоловік у лікарні, його оперують. Доки про стан потерпілого говорити рано, – сказав Юрій Сулаєв, речник обласної поліції.

Видання дізналося, що чоловіка вже прооперували, операція тривала 1,5 години. Стан пацієнта середнього ступеня тяжкості. До медзакладу потерпілого доставила екстрена медична допомога.

В зоопарку наразі цю подію не коментують.

За даними місцевого ЗМІ, станом на зараз чоловік прийшов до тями в лікарні. Потерпілий - 33-річний мешканець Полтави.

Як повідомлялося, у Дніпрі на дитину впав ніж і пробив їй череп. У Дніпрі 5-річний хлопчик випадково отримав травму на кухні. На нього з шафи впав ніж, при цьому пробивши дитині кістки черепа.

зоопарк поліція напад тварини нещасний випадок

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