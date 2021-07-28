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З'явились нові деталі падіння спортивного літака на Коломийщині
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28 липня 2021, 19:42 777

З'явились нові деталі падіння спортивного літака на Коломийщині

28 липня 2021, 19:42 777
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Фото: Нацполіція
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На борту спортивного літака, який упав на приватний будинок у селі Шепарівці Коломийського району, перебували троє пасажирів-іноземців. Усі вони разом з пілотом літака загинули в авіакатастрофі

Як передає RegioNews, деталі повідомили у відділі комунікації поліції Івано-Франківської області.

Також, за даними правоохоронців, на момент падіння літака у будинку перебували жінка і двоє дітей, які почули невідомий шум і вчасно вибігли на вулицю. Вони не постраждали.

За інформацією Об'єднаної єврейської громади України, іноземцями, які загинули у катастрофі, були євреї хасиди. Вони були громадянами США.

Як стало відомо Об'єднаній єврейській громаді України, в авіакатастрофі, крім пілота, також загинули хасиди. Відомо, що вони були з групи, яка прибула на відпочинок в цей район", - повідомляють в громаді.

Крім того, як повідомляє місцеве видання KURS, пілотом літака виявився професійний льотчик, інструктор та співвласник аеродрому у Коломиї Ігор Табанюк.

Правоохоронці за фактом падіння літака розпочали кримінальне провадження. Попередня кваліфікація події - порушення правил повітряних польотів.

Нагадаємо, в селі Шепарівці (Івано-Франківська область) вдень 28 липня легкомоторний літак впав на будинок. В результаті загинули чотири людини. У будинку після падіння літака почалася пожежа.

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