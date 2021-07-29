В зоопарке под Полтавой пантера напала на ветеринара

Фото Kolo.News

В зоопарке в селе Ковалевка, что под Полтавой, пантера напала на ветеринара. Сейчас пострадавший мужчина находится в больнице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание Kolo.News.

Инцидент произошел около 12 часов дня. По словам очевидцев, пантера напала на ветеринара сзади и схватила за голову.

Услышали ужасный крик. Обернулись и увидели, что пантера сидела на голове у мужчины, который с тележкой развозил корм. Все работники схватили палки и кто что, бросились к клетке с пантерой, но та не отпускала голову. Как-то таки людям удалось отбить мужчину у хищника, - рассказала одна из очевидцев происшествия.

В областной полиции подтвердили это.

К нам поступила информация о том, что, по предварительной версии, пантера покусала местного ветеринара. Событие произошло около 12 часов сегодня, 29 июля. Сейчас мужчина в больнице, его оперируют. Пока о состоянии пострадавшего говорить рано, – сказал Юрий Сулаев, пресс-секретарь областной полиции.

Издание узнало, что мужчину уже прооперировали, операция длилась 1,5 часа. Состояние пациента средней степени тяжести. В медучреждение пострадавшего доставила экстренная медицинская помощь.

В зоопарке пока это событие не комментируют.

По данным местного СМИ, по состоянию на сейчас мужчина пришел в себя в больнице. Пострадавший - 33-летний житель Полтавы.

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