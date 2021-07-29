У Дніпрі на дитину впав ніж і пробив їй череп
У Дніпрі 5-річний хлопчик випадково отримав травму на кухні. На нього з шафи впав ніж, при цьому пробивши дитині кістки черепа
Як передає RegioNews, про це виданню "Наше Місто" розповів генеральний директор Дніпропетровської дитячої обласної клінічної лікарні Олексій Власов.
Дитина поступила в лікарню 28 липня. Поки сім'я перебувала на кухні, ніж впав зі столу і встромився в голову хлопчикові. Лікарі швидкої доставили малюка в лікарню.
Пошкоджені кістки черепа. Наші нейрохірурги прибрали чужорідне тіло-залишок ножа. Зараз стан дитини стабільний, неврологічного дефіциту немає. У правоохоронні органи повідомили", - розповів Власов.
Відзначається, що зараз стан дитини стабільний.
Нагадаємо, днями на Полтавщині дитина сильно травмувалася на батуті.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася