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29 липня 2021, 12:01 3301

У Дніпрі на дитину впав ніж і пробив їй череп

29 липня 2021, 12:01 3301
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Фото: з відкритих джерел
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У Дніпрі 5-річний хлопчик випадково отримав травму на кухні. На нього з шафи впав ніж, при цьому пробивши дитині кістки черепа

Як передає RegioNews, про це виданню "Наше Місто" розповів генеральний директор Дніпропетровської дитячої обласної клінічної лікарні Олексій Власов.

Дитина поступила в лікарню 28 липня. Поки сім'я перебувала на кухні, ніж впав зі столу і встромився в голову хлопчикові. Лікарі швидкої доставили малюка в лікарню.

Пошкоджені кістки черепа. Наші нейрохірурги прибрали чужорідне тіло-залишок ножа. Зараз стан дитини стабільний, неврологічного дефіциту немає. У правоохоронні органи повідомили", - розповів Власов.

Відзначається, що зараз стан дитини стабільний.

Нагадаємо, днями на Полтавщині дитина сильно травмувалася на батуті.

дитина медики ушпиталення Операція Дніпро

 
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